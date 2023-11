Qui sauvera le restaurant-cantine ?

Une vue imprenable sur le mont Canigou et une terrasse ensoleillée qui appelle à prendre un verre ou à déjeuner pour profiter de la beauté de ses montagnes. Le cadre est idyllique. Dans ce restaurant, une dizaine de couverts l'hiver et jusqu'à 35 l'été, il faut dire que l'emplacement est idéal. Sylvie et son mari préparent leur retraite et espèrent vendre, grâce à SOS Villages, ce lieu indispensable pour les habitants. Ce bistrot est aussi la cantine de l'école. Dans l'assiette, que des produits locaux. Une chance pour parents et enfants qui y sont très attachés. Nourrir ces 40 élèves chaque semaine apporte un revenu fixe aux restaurateurs. Ouvert dès le matin, c'est un lieu essentiel pour créer du lien social. De futurs repreneurs sont très attendus par les 320 habitants de ce village au charme authentique. TF1 | Reportage A. Erhel, J.V. Molinier