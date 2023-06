Qui sont les auteurs des violences ?

Des carcasses calcinées, voilà ce qu'il reste des voitures de la police d’Hagondange (Moselle). Mortiers d’artifice, cocktails Molotov, le commissariat a été pris d’assaut la nuit du jeudi. Retranchés à l’intérieur, trois fonctionnaires ont été blessés. Ce déchaînement de violences est incompréhensible pour les habitants. À Cholet (Maine-et-Loire), à Pau (Pyrénées-Atlantiques) ou en banlieue de Lille (Nord), les postes de police sont devenus des cibles. À Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), face aux forces de l’ordre, ils sont une dizaine, habillés en noir et cagoulés. Aux tirs de mortiers, les policiers répondent par des gaz lacrymogènes. Mais la confrontation s’éternise. Lors de ces échauffourées, les forces de l’ordre sont confrontées à des individus mineurs. Depuis le début de l’affrontement, les autorités multiplient les saisies de mortiers d’artifice, cocktails Molotov ou projectiles. Face à ces bandes très organisées, le Raid et la brigade de recherche et d’intervention ont été déployés dans la nuit. Pour des faits de dégradations et violences, les émeutiers encourent jusqu’à dix ans de prison. Mais en réalité, les poursuites sont rares. TF1 | Reportage L. Merlier, I. Bornacin, V. Gauquelin