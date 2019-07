Qui va garder les animaux de compagnie pendant les vacances ?

À Paris, une pension accueille les animaux de compagnie lorsque leurs propriétaires sont partis en vacances et ne peuvent pas les emmener avec eux. Durant cette période de l'année, Natacha Jorel s'occupe d'une cinquantaine de chiens. Le coût moyen, comprenant la nourriture, les soins et les jeux, est à 25 euros par jour. En ce qui concerne les chats, Sophie, une cat-sitter, vient à la rescousse de ceux qui ont besoin d'une personne de confiance à qui confier leur félin. Le tarit varie entre cinq à quinze euros la visite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.