Qui veut acheter un dinosaure ?

Que feriez-vous de ce T-rex ou de ce dinosaure ? Le premier est estimé 10 000 à 15 000 euros. La mise à prix du deuxième est de 1 000 euros. Avant la vente aux enchères, certains y ont vraiment réfléchi. Alexis est venu pour les affaires. Il voudrait repartir avec des lots de jouets à prix cassé. "Si on peut avoir la palette pour 100 ou 200 euros, c’est une affaire", confie-t-il. Nous le retrouverons lors de la vente aux enchères durant laquelle il fera face à beaucoup de professionnels, des propriétaires de parc comme Thierry Azerad. "Vous pouvez soit compléter votre décoration, soit vous montez un deuxième parc, mais vous avez donc la décoration que vous allez payer nettement moins chère", explique celui-ci. La vente tant attendue débute enfin. Alexis, concentré, tente sa chance, mais les enchères montent très haut. Les dinosaures ont beaucoup de succès. "Je pense qu’il y a des particuliers qui achètent aussi pour leurs enfants. Puis, on a vraiment les professionnels qui sont au rendez-vous", affirme Me Florence Rois, commissaire priseur. Au total, 700 lots sont mis aux enchères à Lingreville (Manche). La vente se terminera dans la soirée. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby, A. Coulon