Qui veut reprendre cette pharmacie à 1 euro ?

Des réponses négatives, Thao Bounseum, propriétaire de la pharmacie de Landéan (Ille-et-Vilaine), y est habitué. Depuis cinq ans, il tente de vendre sa pharmacie sans jamais avoir trouvé de repreneur sérieux. Il y a quelques jours, il a donc décidé de vendre son fonds de commerce pour un euro symbolique. D'autant que la mairie aussi fait tout pour rendre son officine attractive. "On est prêt à faire un sacrifice pour accueillir un nouveau pharmacien", lance Franck Esnault, maire. À 68 ans, Thao se donne jusqu'au mois d'août pour trouver un successeur. Si personne ne se manifeste, il sera contraint de baisser le rideau, au grand dam des habitants. "C'est inquiétant je pense, pour nous et pour notre avenir" ; "Je ne suis pas pharmacien, c'est ça le problème", témoignent certains. Avec 850 000 euros de chiffre d'affaires, cette pharmacie pourrait largement faire vivre un praticien. Mais selon cette professeure à la faculté, le modèle ne correspond plus aux envies actuelles. "Aujourd'hui, les jeunes pharmaciens sont comme les jeunes médecins. En prime ou en installation, ils cherchent en fait à s'associer", explique Noëlle Davoust, présidente de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine d'Ille-et-Vilaine. Parmi les mille pharmacies bretonnes, sept croix vertes ont cessé de clignoter en 2022. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreaux