Quiberon a été le coin de paradis de Johnny Hallyday

Johnny se rendait très régulièrement à Quiberon pour se ressourcer face à l'océan. Dans cette commune, il n'y avait jamais d'émeutes autour de lui, les habitants le recevaient en toute simplicité. Il venait dans ce coin de paradis pour se remettre en forme. De par les témoignages, on peut constater un lien fort entre la famille de Johnny Hallyday et les membres de cette communauté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.