Quiche Lorraine : quelle est la vraie recette ?

Pour Georgette Mathis, une quiche lorraine au menu est un succès garanti. Mais avant de proposer la dégustation de sa cuisine, la famille Mathis aime faire découvrir son exploitation en pleine campagne près de Metz (Moselle). Elle s'est spécialisée depuis 45 ans dans l'élevage de volaille. François représente la quatrième génération d'exploitants depuis 1920. Comme ses parents, il est fermier et aubergiste. François cuisine les produits de la ferme sur place. Pour la quiche lorraine, ça commence par le lard fumé. "Il faut qu'il soit assez sec. La couleur doit être assez foncée pour qu'on ait vraiment du goût", explique-t-il. Pendant ce temps-là, Georgette, sa maman, finit de préparer sa pâte brisée. Le mot quiche vient d'ailleurs de la couronne, le gâteau en amont. Le côté lorrain, en plus des lardons, c'est la nigelle. Pas de fromage, ni d'oignon, ni de surplus. C'est la quiche lorraine de base, une recette de famille. Son temps de cuisson est de 40 minutes. À sa sortie du four, la quiche est bien dorée et prête. Il ne reste plus qu'à l'apprécier surtout si elle respecte la véritable recette lorraine. Et le dessert lorrain du moment, c'est la tarte à la mirabelle.