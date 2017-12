Quid de la limitation de vitesse à 80 km/h ?

L'information a été divulguée par le magazine Le Point. Le gouvernement pourrait annoncer une réduction de la vitesse autorisée sur l'essentiel du réseau routier français. La limitation serait alors de 80 au lieu de 90 Km/h sur toutes les routes nationales et départementales à deux voies et sans séparation centrale. A Montpellier, certains automobilistes sont en faveur de l'idée, dans le sens où la mesure pourrait réduire les risques d'accidents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.