Quid des jeunes migrants bloqués à Calais ?

Ils pensaient gagner l'Angleterre après le sommet franco-britannique. Car Emmanuel Macron et Theresa May ont annoncé jeudi 18 janvier un nouveau traité sur la question des migrants bloqués à Calais. Depuis, des centaines de jeunes migrants, espérant un départ immédiat pour l'Angleterre, ont convergé vers cette région. Mais leur situation reste encore en suspens. Sur place, la distribution de nourriture s'intensifie et l'accueil s'organise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.