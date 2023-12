Qu'il est beau mon pull moche !

De grosses mailles de laine, des pompons, des motifs de mauvais goût, le pull moche de Noël se reconnaît au premier coup d’œil. Dans ce magasin, tous les employés adorent cette tradition. Aujourd'hui, même les caissières enfilent des chandails qui font mal aux yeux. Comptez entre dix et 50 euros en moyenne pour un pull moche de Noël. Cette tradition américaine a été relancée dans les années 2000. Aujourd'hui, même les magasins ont leur gamme de pulls moches. Même la star du foot David Beckham a succombé tout comme l'animateur Camille Combal, alors pourquoi pas vous ? Chaque année, ici, entre collègues, on essaye de se surprendre avec les pulls les plus loufoques. Dans cette maison de santé, ils sont médecins, kiné, infirmières, mais ils ne se prennent pas au sérieux. Ici, même le chien a son pull moche de Noël. Un vêtement que l'on aime porter en décembre, mais que le bon goût vous invite à laisser au placard le reste de l'année. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse