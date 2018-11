Le quinoa est à la mode dans les assiettes

Bénéfique pour la santé, le quinoa est un aliment de plus en plus prisé par les consommateurs. A Varetz, en Corrèze, une exploitation familiale s'est lancée en 2013 dans sa culture. Depuis sa ferme, Clément Tallerie approvisionne une trentaine de commerces dans le Sud-Ouest du pays. Transformé en farine, ce légume d'Amérique du Sud représente 25% de ses revenus d'agriculteur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.