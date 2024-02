Quinze ans sans médecin... l'unique candidat recalé !

Pour madame le maire, tout était prêt. Sa voiture, son appartement, sa salle de consultation... tout était prévu. L'arrivé du nouveau généraliste, déjà venu les rencontrer, était même annoncée dans le bulletin municipal. Pour elle, c'était le médecin idéal, mais pas pour l'Ordre des médecins. Ce praticien, diplômé au Congo, n'a pas le droit d'exercer la médecine générale dans l'Hexagone. Il est pourtant urgentiste depuis sept ans. Plus qu'une déception, c'est un déchirement pour les 400 habitants de la commune de Saint-Étienne-de-Lugdarès (Ardèche), en plein désert médical. Ils attendent un praticien depuis quinze ans. Aubenas, c'est l'urgence la plus proche, soit une heure de route. Pour se soigner au quotidien, certains sont contraints de se tourner vers les vétérinaires. Un urgentiste tombait donc pour eux à point nommé. Joint par téléphone, il s'y voyait déjà : "J'ai trouvé des habitants très sympas. C'était super bien de les aider". Lui et la commune entendent plaider leur cause dans quelques semaines auprès de l'Ordre des médecins. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize, G. Windrestin