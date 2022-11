Quinze dos d'âne dans la même rue !

Tous les 80 mètres, c’est la même chose. Les quinze dos d’âne d’une rue à Caen (Calvados) sont là pour la sécuriser et faire ralentir les automobilistes. La situation est incompréhensible pour certains. "Autant, c’est peut-être trop, quand même", dit un automobiliste. Sur une distance d’à peu près 400 mètres, on peut compter quatre dos d’âne de suite. Dans la Rue de la Folie, cela ne s’invente pas, les habitants sont heureux de ces aménagements. En effet, la route est hebdomadairement fréquentée par plus de 5 000 véhicules. "Comme ça les voitures roulent moins vite et ça fait moins de bruit", explique un habitant. Au bord de cette route, Christophe Chauvet, gérant du restaurant "L’équitation" à Caen, ne décolère pas. Depuis le début des travaux, le restaurateur a perdu plus de 30% de son chiffre d’affaires. À quelques centaines de mètres de là, Audrey Desaintjean reste optimiste dans sa boulangerie. Ceci dit, elle s’interroge également. L’investissement a coûté quatre millions d’euros. Contactée, la commune n’a pas donné suite à nos appels. TF1 | Reportage G. Thorel, M. Lemesle