Quittebeuf : le maire s'endette pour que la commune ait un commerce

Le maire de Quittebeuf, dans l'Eure, a puisé dans ses propres économies pour ouvrir le dernier café de la commune. Pour redonner vie à sa collectivité, il s'est endetté sur 20 ans et a acheté un local qu'il a rénové. Une supérette y est désormais ouverte sept jours sur sept avec tous les produits de première nécessité.