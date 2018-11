Par quoi peut-on changer le chauffage au fioul ?

Dans son annonce, le Premier ministre Edouard Philippe a demandé à ce que le chauffage au fioul ne soit plus utilisé d'ici dix ans. Notons que le prix de cette énergie n'a cessé d'augmenter, sans compter que celui-ci varie en fonction du marché mondial. Mais pour certains, échanger le fioul contre l'électricité reviendrait trop cher. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.