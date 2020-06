Qu'ont-ils pensé du discours de Macron ?

Hormis la Guyane et Mayotte, l'Hexagone passe désormais au vert. Réouverture des écoles et des crèches, reprise des visites dans les Ehpad, nouveau plan de relance de l'économie... Emmanuel Macron a annoncé une batterie de mesures. A Montpellier (Hérault), certains sont satisfaits de celles-ci, d'autres s'interrogent sur leur sincérité. Dans l'ensemble, les Montpelliérains attendent avec impatience que les ministres concernés précisent concrètement ces mesures présentées par le chef de l'Etat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.