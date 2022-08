Quotas dans les Calanques : déjà des effets positifs

Au cœur de cette Calanque souvent sur-fréquentée, des cormorans se la coulent douce. Partout dans le parc, la nature repend silencieusement ses droits. Ces jeunes pins retrouvent leur forme naturelle. "C'est un bol d'espoir. Ils ont tous été couchés pendant dix ans et là, ils redressent la tête grâce à l'absence de piétinement", explique Alain Vincent, délégué à l'Action Territoriale au Parc des Calanques. Par ailleurs, les sols se reverdissent lentement. Cet été, l'accès à la Calanque de Sugiton a été limité. Les visiteurs devaient réserver à l'avance et montrer patte blanche. Résultat : moins de 400 touristes par jour contre 2 500 d'habitude. Ce vendredi matin, Chloé ne reconnaît plus la Calanque qu'elle avait visitée autrefois. Les écogardes ont constaté moins de pollution et de comportements irrespectueux cette année. Le filtrage aide aussi à prendre conscience. L'année prochaine, le filtrage pourrait être étendu à d'autres Calanques et sur une plus longue période. Le premier bilan est largement positif. TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar