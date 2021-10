Quotas de pêche post-Brexit : comment les Britanniques réagissent aux premières sanctions

Les Britanniques et notamment les pêcheurs sont bien sûr inquiets de la situation maritime entre l'Hexagone et le Royaume-Uni. Ils ne comprennent pas forcément l'attitude de la France. Les représentants nationaux des pêcheurs affirment que l'Hexagone a peut-être plus à perdre dans ce conflit car il y a plus de pêcheurs français qui pêchent dans ces eaux britanniques que l'inverse. Le propriétaire d'un des bateaux qui a été arrêté dans les eaux anglaises, lui, a confié son sentiment à la presse locale. Il se sent comme un pion dans cette affaire entre les deux gouvernements. Tout cela va sans doute renforcer le sentiment de trahison qu'entretiennent certains pêcheurs vis-à-vis du Brexit. Ils avaient massivement voté "pour" en 2016 pensant que cela leur permettait de reprendre le contrôle sur les eaux britanniques. Mais aujourd'hui, le Brexit s'apparente plutôt pour eux à une contrainte.