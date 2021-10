Quotas de pêche post-Brexit : la France défend ses pêcheurs

Le gouvernement français a annoncé mercredi des sanctions contre les bateaux britanniques. De quoi satisfaire les pêcheurs qui attendaient cela depuis des mois, comme David et Sophie Leroy. Deux de leurs bateaux n'ont toujours pas de licence pour pêcher en eau britannique. Le revenu baisse et un quart de leur équipage a préféré arrêter le métier. "Ça a des conséquences économiques mais sociales également car on a énormément de mal à recruter des marins. Le métier de pêcheur est en danger", argue Sophie. Le capitaine du navire est obligé de trouver d'autres zones de pêche. Il constate la disparition de 20% de son chiffre d'affaires. Et lorsqu'il s'approche des zones interdites, les contrôleurs britanniques ne le quittent pas des yeux. Une situation qui tend les rapports en mer. Les amitiés ont disparu et la pression monte. Tous espèrent désormais l'obtention de nouvelles licences de pêche attendues depuis janvier.