Quotas de pêche post-Brexit : les raisons du conflit

Quand la Grande-Bretagne a quitté l'Europe, il a fallu trouver un accord post-Brexit qui a été conclu en fin d'année. Celui-ci prévoyait que les pêcheurs français pouvaient continuer à travailler dans certaines eaux britanniques, à condition de prouver qu'ils y pêchaient par le passé. Chaque bateau a dû justifier d'au moins onze jours de pêche entre le 1er février 2017 et le 30 janvier 2020. Cela était nécessaire pour se faire délivrer les fameuses licences définitives. Cela concerne 210 pêcheurs, mais ce n'est pas assez. Paris estime qu'il en manque quasiment la moitié et en réclame 244. Le principal point de tension se trouve au niveau de Guernesey et Jersey. En effet, ces îles son très proches des côtes françaises. À peine sortis du port de Cherbourg, les pêcheurs se retrouvent sur ces zones interdites sans licence. On comprend leur exaspération, d'autant plus que ces eaux sont très poissonneuses. L'enjeu est de taille. Selon certains professionnels, 30% des poissons pêchés viennent de cet endroit.