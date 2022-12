Radar mal réglé... des PV en série

Imaginez-vous au volant de votre voiture sur une route nationale. La vitesse est limitée à 90 km/h. Sur votre trajet, un radar est signalé, et vous levez le pied sur l'accélérateur. Mais vous êtes flashé. C'est ce qui est arrivé à une dizaine de personnes lundi, en passant par une route de la Marne. Geoffroy Prévost a reçu l'amende alors qu'il roulait à 89 km/h. Le radar en question a été installé mi-décembre. Il a été programmé pour flasher au-dessus de 80 km/h. Le problème, c'est que cette nationale est repassée à 90 km/h depuis juillet 2021. Un défaut de paramétrage qui n'a duré que quatre jours, mais assez pour que Chloé Mildange se fasse flasher deux fois. Et le pire, c'est qu'elle a dû avancer les deux amendes pour contester, soit 136 euros. L'incident a été signalé à l'agence nationale chargée des infractions routières. Il a fait trembler pendant quelques jours les automobilistes des villages alentour. Que les automobilistes concernés se rassurent : ceux qui ont payé pour contester l'amende seront remboursés au plus vite. Les autres verront leurs soi-disant infractions annulées. TF1 | Reportage I. Blonz, L. Gorgibus