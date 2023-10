Radars : 20 ans de critiques... et des vies sauvées

C’est dans la Grange aux Cercles (Essonne) que le tout premier radar automatique de l’Hexagone a été érigé il y a 20 ans. Depuis l’inauguration de celui-ci, le nombre de radars sur les routes a fortement augmenté. Aujourd’hui, on en compte 4 530. Et visiblement, c’est efficace pour inciter les automobilistes à lever le pied. En 20 ans, la mortalité sur les routes a presque été divisée par deux. C’est une baisse de 45% grâce aux radars, mais aussi aux voitures plus sûres, plus intelligentes et à la lutte contre l’alcool au volant. De nouveaux radars sont aujourd’hui testés. Par exemple, un appareil très discret dans les rues de Toulouse (Gers) est doté d’une intelligence artificielle. Il est capable de détecter les téléphones au volant et les ceintures non attachées. Un autre parvient même à compter le nombre de passagers dans une voiture. Mais il y aura bientôt un assouplissement. À partir du 1er janvier 2024, les excès de vitesse de moins de cinq km/h n’entraîneront plus le retrait de point, juste une amende. TF1 | Reportage M. Guénégan, M. Ravier, J. Clouzeau