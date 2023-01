Radars : à quelles heures et quel jour flashent-ils le plus ?

Sur les routes de campagne, ces voitures radars privées ne passent plus vraiment inaperçues. Les itinéraires sont décidés par la préfecture. En effet, 225 véhicules radars privés sillonneraient les routes aujourd'hui, mais quand ces voitures contrôlent-elles ? C'est le vendredi que les relevés sont les plus fréquents, avec plus d'un million de contrôles en 2021, à des horaires bien précis, une forte circulation entre neuf heures et midi, et un retour en fin d'après-midi de seize à 17 heures. C'est sur les routes limitées à 80 km/h que circulent principalement ces véhicules radars avec 70 % des contrôles, loin devant les routes limitées à 90 km/h, qui ne représentent que 26 %. Les plus contrôlées sont les plus fréquentées par les usagers, inadmissibles pour les associations d'automobilistes. Il n'y a aucune indication en revanche sur le passage des fameuses voitures flasheuses, qui contrôlent le stationnement en plein centre-ville. Pas le choix, il faut payer. "Tout est fait pour choper le plus petit excès de vitesse. C'est surtout pour faire du fric", lance un automobiliste. TF1 | Reportage S. Petit, A. Vieira