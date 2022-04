Radars : plus de la moitié PV pour excès de vitesse de moins de 5 km/h

Il est tapi dans l’ombre, impitoyable. Six fois sur dix, le radar flashe pour moins de 5km/h au-dessus de la limite autorisée. Ces excès-là, on s’en souvient. Cela coûte cher. Un point de permis perdu pour six mois minimum, et une amende de 135 euros en agglomération, de 68 euros en dehors. Selon une automobiliste, "c’est un petit peu abusé. C’est vite, se faire des sous sur le dos du contribuable." En 2020, ces excès de vitesse de moins de 5km/h auraient rapporté à l’État, au moins 180 millions d’euros, un sentiment amer. Pour les associations d'automobilistes, ce sont des entorses mineures, à l’origine de peu d’accidents. "On ne devrait pas être pénalisés. On reste dans le domaine du correct, on n’est pas vraiment dangereux", affirme un conducteur. Toutefois, il y a un détail, ou plutôt, une marge technique de 5km/h. C'est-à-dire que si vous recevez une amende pour avoir roulé à 71km/h au lieu de 70, vous rouliez en fait, à 76 km/h. La vitesse excessive est à l’origine de 30% des accidents. TF1 | Reportage de F. De Juvigny, J. V. Molinier, M. Scarzello