Radars vandalisés : des réparations très coûteuses

Fraîchement remplacé, un radar tourelle est resté debout à peine dix jours. C'est déjà la deuxième fois que ce même radar, qui coûte tout de même 30 000 euros, est installé puis scié en l'espace de trois mois. Le maire de Montilly-sur-Noireau (Orne) se sent impuissant. "Ça fait toujours un petit mal au cœur. C'est quand même du matériel et c'est la sécurité routière qui est en jeu", confie le maire Antoine Gérard. Depuis le début de l'année, une dizaine de radars a été gravement vandalisée, notamment à l'ouest de l'Orne. Ces dispositifs, pris régulièrement pour cible, ne passent pas inaperçus pour les automobilistes. "Je pense que c'est un ras-le-bol", explique l'un d'entre eux. "Ça fait des dégradations et c'est tout le monde qui paye", rajoute une autre. Effectivement, c'est l’État, donc nous, qui payons les réparations. Dans l'Orne, cela fait déjà 240 000 euros dépensés depuis janvier. C'est près du double par rapport à l'ensemble de l'année dernière. Selon le ministère de l'Intérieur, en dix ans, 50 000 actes de malveillance ont été recensés sur des radars. Un chiffre que regrettent les associations de prévention routière. TF1 | Reportage I. Bornacin, G. Thorel, X. Thoby