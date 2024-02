Radars vandalisés : pourquoi ça recommence ?

Les grands moyens ont été employés pour vandaliser ce radar. Sur cette route nationale, en quelques kilomètres seulement, cinq radars sont régulièrement détériorés. Ils sont peints, brûlés, ou cassés. Le vandalisme à répétition ne fait pas sourire ce maire. Environ 14 000 véhicules passent sur place chaque jour et il n'y a plus de radar pour les surveiller."C'est quand même utile pour la sécurité. Vous voyez le trafic qu'il y a, si vous ne vous faites pas ralentir, les riverains ne peuvent jamais traverser. C'est infernal !", dit Serge Varlet, maire de Linthes (Marne). Dans le pays, on dénombre 6 000 dégradations de radar par an. C'est moins qu'à l'époque des gilets jaunes, mais réparer une de ces boîtes bourrées de technologie, coûte jusqu'à 80 000 euros. Les réparations sont financées grâce aux recettes des amendes radars. Sur cette route nationale, la limitation de vitesse change très régulièrement, ici, les flashs sont plus nombreux qu'ailleurs. Malgré les nombreux actes de vandalisme, les radars ne sont pas prêts de quitter le bord de nos routes. Dans la Marne, les auteurs de ces dégradations n'ont pas été identifiés. Ils risquent jusqu'à cinq ans de prison et 75 000 euros d'amendes. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse