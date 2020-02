Radicalisation : des agents municipaux formés à la détection à Cannes

Emmanuel Macron a annoncé ses mesures à Mulhouse pour lutter contre le "séparatisme islamiste". Pourtant, certaines municipalités n'ont pas attendu le gouvernement pour réagir. A Cannes (Alpes-Maritimes), par exemple, les agents municipaux ont déjà reçu une formation adaptée depuis la création d'une cellule municipale d'échanges sur la radicalisation en 2017. Quel est le but de cette formation ? Qu'en pensent les Cannois ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.