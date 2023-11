Arbres déracinés, grue pliée en deux... De gros dégâts à Brest après la tempête Ciarán

Des dégâts aux quatre coins de la ville. Rarement les Brestois ne se seront réveillés dans un tel chaos. Ici, c’est le toit d’un immeuble de trois étages qui a atterri sur cette voiture, que Benoît utilisait quotidiennement. Sonnés, hébétés… pour tous ces riverains, la nuit de mercredi à jeudi a été très compliquée. Un peu plus loin, c’est une grue qui a cédé sous la force des rafales. Cet homme venu constater les dégâts est ému. Nous comprenons vite pourquoi : "Je suis venu voir ma grue". Apparemment, il avait reçu la veille, dans la matinée, un appel de son chef disant que les travaux étaient suspendus. Également partout, on voit des arbres, le désordre dans un silence qui ne manque pas d’interpeller après la fureur du vent. Les services de la ville sont à pied d’œuvre dès le petit matin, tout comme les pompiers. Mais nous n’aurons pas le temps de discuter, personne ne sait où donner de la tête. Le travail de remise en état s’annonce long et fastidieux, mais aucune victime ne serait à déplorer dans la ville. Les Brestois se contenteront de cette bonne nouvelle. TF1 | Reportage J. Denniel, Boisrobert