Raffineries bloquées et stations-essence fermées en Guyane

Il y a seulement 30 stations-service en Guyane et elles sont toutes fermées. A la pompe, c'est la surprise pour Eliane alors qu'elle est bientôt à sec. "Je me prépare à ramener mes petits-enfants à l'école et à la crèche. Si je n'ai pas d'essence, je ne peux pas", confie-t-elle. Depuis lundi, des manifestants anti-pass sanitaire bloquent les dépôts pétroliers de Guyane. En réponse, le préfet a décidé de fermer les stations à essence pour maintenir les services de sécurité et de secours. Avec le manque de carburant, les Saint-Laurentais changent d'habitudes. "J'ai 75 ans, je peux encore attendre", "on essaie de minimiser. On fait de notre mieux", expliquent certains. D'autres habitants arrivent à faire le plein grâce au Suriname, le pays voisin de l'autre côté du fleuve. Ce mercredi, les stations-service de Guyane vont pouvoir rouvrir à condition qu'elles soient réapprovisionnées. Les automobilistes, quant à eux, seront limités à dix litres de carburant par véhicule.