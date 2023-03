Raffineries bloquées, files d'attente à la pompe

Attendre patiemment, il n'y a pas d'autres options pour ces automobilistes. La plupart sont sur la réserve. Qu'importe si cette station de Marseille est à sec, ils espèrent l'arrivée d'un camion-citerne, certains depuis très tôt ce lundi matin. Pour éviter de bloquer la route, l'accès à la station est désormais fermé. Lassés, certains préfèrent partir. Dans le sud-est, la situation devient préoccupante. À cause du blocage des raffineries et dépôts de la région, les stations ferment les unes après les autres. Il n'y a plus qu'une chose à faire, avertir les automobilistes. Selon les derniers chiffes, dans les Bouches-du-Rhône, 20% des stations manquent d'au moins un carburant. À l'échelle du pays, la situation est moins compliquée, car les pénuries ne concernent que 7% des stations. La preuve, à Paris, pas de file d'attente interminable, mais quelques conducteurs préfèrent prendre les devants. Selon une carte des raffineries, cinq d'entre elles ne fournissent plus aucune goutte de carburant, les deux autres pourraient connaître le même sort. À côté, les dépôts connaissent eux aussi des blocages, une dizaine la semaine dernière, mais la liste se rallonge. Malgré l'accélération du mouvement, pour l'instant, aucune réquisition n'est prévue par le gouvernement. TF1 | Reportage C. Diwo, E. Boucher, P. Geli