Raffineries bloquées : le mouvement s’étend

Plus aucun camion-citerne ne peut s'approvisionner au dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche. Depuis mardi soir, l'entrée est bloquée par des poids lourds et des tracteurs. Les professionnels dénoncent la hausse des prix des carburants. "Ça concerne tout le monde. Ça concerne les transports, les travaux publics, le bâtiment, les taxis, les ambulanciers, les pêcheurs...", nous affirme Jean-Marc, dirigeant d'une entreprise de travaux publics. Nathalie Boussin, elle, dirige une société de transports. Depuis quelques jours, ses 27 camions lui coûtent plus qu'ils ne lui rapportent. À la station d'à côté, les pompes sont vides. Les automobilistes sont les premiers affectés par le blocage, mais ils comprennent la détresse des professionnels. "Je comprends parce que forcément, ils utilisent leurs véhicules tous les jours donc, je comprends qu'ils ont du manque à gagner et je soutiens", nous exprime une automobiliste. La fin du blocage n'est pas annoncée, les professionnels demandent des aides et le gel des taxes. Ils ne bougeront pas d'ici sans un geste du gouvernement. TF1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche