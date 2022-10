Raffineries bloquées, quelles conséquences à la pompe ?

La raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) est presque à l'arrêt depuis trois jours consécutifs. Sur les lieux, pas de salariés, car ils sont en train de manifester, tous comme ceux de la raffinerie de la Mède, dans le cortège de Marseille. "On fait grève pour protéger nos emplois (...) Si Total réagit vite, et que demain il nous donne 10% d'augmentation comme on le réclame, ça remarchera normalement", affirme Fabien Cros, délégué CGT de la raffinerie Total La Mède. Sur les sept raffineries de France métropolitaine, six connaissent à ce jour des mouvements de grève, mais il faut continuer d'approvisionner les stations-service. D'autant plus qu'en ce moment, avec la ristourne offerte par TotalEnergies de 20 centimes par litres, la demande est très forte, et les stocks, eux, ne suivent pas. Résultat, les stations qui ont encore du carburant sont prises d'assaut. Total se veut rassurant, seules une centaine de stations connaîtraient des difficultés d'approvisionnement sur les 3 500 du réseau. D'après l'entreprise, 20 à 30 jours de stock de carburant seraient encore disponibles dans les dépôts. TF1 | Reportage L. Kebdani, M. Giraud, R. Hellec