Rafle du Vel' d'Hiv : deux survivantes témoignent

Arlette Testyler et Liliane Fichet sont deux amies que la guerre a rendu inséparables. Ce sont des petites filles qui portent l'étoile jaune, et qui verront leurs pères respectifs, partir pour ne jamais revenir. "On a été cachées dans les mêmes familles pendant la guerre, ça nous a soudé tout le temps", témoigne Arlette. Au 117, chez Lilly, la mère et la fille échappent à la Rafle. En face, au 114, la police vient de les embarquer sans ménagement. En deux jours, 13 000 Juifs sont arrêtés, beaucoup de femmes avec de jeunes enfants. Pour faire du chiffre, Vichy est allé au-delà des demandes nazies. Parqués au Vélodrome d'Hiver, dans des conditions épouvantables, ils seront ensuite déportés dans des camps de concentration. Comme Arlette, rescapée du camp de Beaune-la-Rolande, ils ne sont qu'une centaine à avoir échappé à la mort. Sur ces murs, on trouve les noms des 4 115 enfants qui hantent toujours sa mémoire. TF1 | Reportage C. Auberger, B. Lachat