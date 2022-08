Rafting dans les Gorges de l'Allier

Avant de partir sur l'eau, il est toujours bon de prendre quelques conseils visiblement. Allez, trêve de bavardage, les marins d'eau douce sont prêts. Trente-quatre degrés au thermomètre et des jeunes baigneurs aux premières loges, le début de l'aventure dans les Gorges de l'Allier n'est qu'une simple mise en bouche. La rivière est calme, idéale donc pour maîtriser parfaitement le maniement de la pagaie. Première petite accélération et première sensation immédiate. Dans le bateau, c'est le moniteur qui donne le tempo. Il guide l'embarcation qui frôle les 600 kilos. Cette rivière, Thibault Dumas la connaît par cœur. Pagayer en avant, en arrière, frôler la végétation ou titiller de gros rochers, le parcours est très varié et ça visiblement, ça plaît. Douze kilomètres de descente plus ou moins rapide, plus ou moins technique, tous les moniteurs sont là pour s'adapter aux plaisirs de chacun. Après 2h30 de glisse, un dernier petit plaisir s'offre à nous. En profitant de la roche omniprésente sur les berges, en quelques enjambées à peine, nous voici donc à notre tour perchés à cinq mètres de hauteur. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive