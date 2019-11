Rahan fête ses 50 ans

Le personnage de bandes dessinées Rahan est apparu en 1969 dans le premier magazine Pif Gadget. Depuis, ses histoires ont fait rêvé toute une génération. En tout, Rahan compte près de 200 épisodes et 4 000 pages d'aventures. Un succès que Jean-François Lécureux, le fils de l'auteur, veut faire durer. D'ailleurs, à l'occasion des 50 ans du personnage et pour le grand plaisir des fans, une édition anniversaire qui renferme tous les épisodes de Rahan a été produite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.