Raiatea, la première terre peuplée des îles Sous-le-Vent

Raiatea fait partie des îles Sous-le-Vent dans l'archipel de la Société. Elle serait le berceau de la culture et de la civilisation polynésienne. L'île regorge de nombreux vestiges archéologiques tels que le marae de Taputapuatea. Raiatea, qui est la première île peuplée, est considérée comme une terre sacrée. Découvrez également les temples et les lieux sacrés du triangle polynésien.