Raies et méduses, alerte en Méditerranée

Des vacanciers osent encore s'aventurer dans l'eau. Plusieurs spécimens ont été observés sur la plage de Bormes-les-Mimosas (Var). Depuis mardi, la baignade est déconseillée, car cet animal, la raie pastenague, a au bout de sa queue un dard venimeux dont la piqûre est extrêmement douloureuse. Toutefois, cela ne décourage pas les curieux. Isabelle espère bien en croiser une ou deux depuis son paddle. À l'inverse, d’autres vacanciers n'ont pas l'intention de quitter leurs transats. Aucune raie n’est observée à l'horizon, tandis que sous l'eau, un autre spectacle se joue. Les méduses ont envahi les plages du Var. Muni de son épuisette, un père de famille est décidé à s'en débarrasser. Voici les conseils d'une experte si on se fait piquer : "T'en prends une carte, par exemple une carte d'identité tout simplement, et on va racler tout doucement et délicatement pour éviter de casser les filaments. Et on se rince à l'eau de mer". Le président de la République qui est en vacances juste en face devra aussi faire attention aux piqûres. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Foesser Eckert, Q. Danjou