Le rallye en Corse, une passion qui dure depuis un demi-siècle !

Sébastien Loeb est revenu au rallye après ses neuf titres de champion du monde. Parti favori au Tour de Corse, il a fait une sortie de route. L'occasion pour nous de s'intéresser à cette passion qui unit les îliens : le rallye. C'est une histoire d'amour qui dure depuis presque un demi-siècle. A chaque compétition, les professionnels tout comme les amateurs sont au rendez-vous. Laurent Poggi, Corse et pilote de l'équipe Citroën Racing, nous en parle.