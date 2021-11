Rallye : le grand huit de Sébastien Ogier

Ce ne sont ni les sportifs français les plus connus ni les plus titrés mais pour la huitième fois, Sébastien Ogier et son copilote Julien Ingrassia ont été sacrés champions du monde des rallyes dimanche. Et des Français avec un tel palmarès, il y en a très peu. Sébastien Ogier pourtant n'a jamais fanfaronné. Il y a quelques jours, il nous a donné rendez-vous en Allemagne où il vit. Il souhaitait nous montrer ce musée d'automobiles, une passion découverte durant son enfance avec l'autocross. Mais avant de piloter, il a fait des détours. Il a grandi dans le Champsaur, près de Gap et il rêve alors de faire du ski. Après être devenu moniteur de ski, il a aussi été sacré champion de France de boule lyonnaise. Une discipline qui a forgé sa concentration, l'un des points forts de ce pilote d'exception avec 168 rallyes, 54 victoires, 91 podiums à son effectif mais c'est bientôt fini. Désormais, le Français devrait surtout s'essayer à la course sur circuit. Ses voitures de rallye pourraient bien être exposées dans ce musée où il découvre, un peu surpris, une vitrine qui le met à l'honneur. TF1 | Reportage S. Millanvoye, S. Deperrois, E. Tolfa, S. Jou