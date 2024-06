Ramassage des poubelles : opération transparence

Sur la tournée de Grégory et William, désormais, il n'y a plus que des sacs-poubelles transparents. En quelques mois, tout a changé pour les habitants du nord de la Charente. Autrefois, les sacs noirs étaient collectés une fois par semaine, sans limite de poids. Aujourd'hui, les sacs transparents sont collectés toutes les deux semaines, obligation de trier. Imaginé par le syndicat mixte de collecte des déchets, le sac transparent a eu un effet direct. Il y a 40% de déchets en moins à enfouir et 20% de déchets recyclables en plus. "Il y a eu une inversion qui s’est faite. Les gens, par le biais du sac transparent, se sont mis à valoriser mieux, à trier mieux", explique Christian Vingaud, président de la communauté de commune du Rouillacais (Charente). Désormais, les habitants de la communauté de commune de Rouillac produisent deux fois moins de déchets ultimes que la moyenne des Français. Conséquence, 100 000 euros d’économies cette année pour la collectivité. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau