Ramsès II, une visite historique à Paris

La scène a beau se dérouler derrière des barrières jaunes en plastique, sous l’œil de dizaine de caméras et avec des créneaux horaires bien établis. A l'ouverture de la caisse et pile au moment où l'on dévoile le sarcophage, l'émotion est bien là. En bois de cèdre, il nous est si familier qu'on le dirait vivant, le roi des Pharaons, Ramsès II. L'on voit quelque chose qui est plus vieux que le Christ, plus vieux qu'Alexandre le Grand, et on rencontre l'histoire. Une histoire très particulière avec le pays et qui nous vaut aujourd'hui sa présence. Car en 1976, nous l'avions accueilli comme un chef d’État. Il était à l'époque très malade. Une momie colonisée par les champignons et qu'il fallait sauver d'urgence. Les scientifiques avaient parié sur une irradiation et rendu son éternité au roi de 90 ans. Voilà donc pourquoi il a pu exceptionnellement revenir nous voir aujourd'hui, acheminé du Caire par avion, accueilli une nouvelle fois avec les honneurs et une garde rapprochée pour rejoindre les trésors exposés sous la Grande halle de la Villette. La tombe de son père, Séthi Ier, a été reconstituée exprès pour lui. Bien entouré et sous le double regard protecteur franco-égyptien, Ramsès II s'installe pour quelques mois à Paris. Il vient tout juste de consentir à sortir de sa caisse. TF1 | Reportage F. Leeknegt, D. Bordier