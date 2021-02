Randonnée avec des lamas dans le cirque de Gavarnie

A Uz (Hautes-Pyrénées), Tio le lama attendait sagement dans son enclos. Avant de débuter la randonnée, il était important de dissiper un malentendu, un vilain cliché qui colle à sa laine soyeuse. Le lama ne crache que sur ses semblables. Avec leurs nouveaux compagnons, les enfants partent à l'assaut des hauteurs du Lavedan, à pied. En effet, un lama ne se monte pas. Il se déplace toutefois au rythme de l'enfant, sans jamais le bousculer. Il l'accompagne. Pour ces vacanciers venus dans les Pyrénées pour skier, c'est une découverte. Ils apprécient cette activité atypique et plus tournée vers la nature. Une fois arrivé sur le plateau de Uz, c'est la cavalcade. Les parents et les enfants galopent avec les lamas. Pour Gilles Tosca, guide accompagnateur en montagne, c'est l'intérêt principal de ces balades. C'est aussi l'occasion pour lui de parler des lamas mais aussi des montagnes. A l'arrivée, la récompense est un goûter sous un soleil printanier. Un petit air d'Amérique du Sud au cœur des Pyrénées.