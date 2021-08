Randonnée dans la vallée de la Wormsa, dans les Vosges

Le pas vif et les sens en éveil… voici notre groupe de randonneurs. Ils sont des habitués des Vosges, mais ils redécouvrent toutes les richesses du territoire. Nous n’atteindrons pas les sommets. Néanmoins, à 1 300 mètres, la vallée de la Wormsa offre un dépaysement garanti. La randonnée creuse les estomacs et nous conduit dans une ferme auberge. Ici, on peut manger le repas marcaire du nom des Vosgiens qui l’ont inventé à l’époque. Le plat de résistance n’est pas vraiment diététique. Tourte, salade, collet… le menu, lui, est un succès. Ce jour-là, impossible de se coucher en même temps que le soleil pour nos randonneurs. Il reste un défi de taille : monter les tentes dans l’obscurité. Le réveil a sonné un peu avant cinq heures du matin. Notre groupe s’est donné un dernier défi, un dernier plaisir : voir le ciel se teinter d’orange et admirer les reliefs apparaître peu à peu. Ils garderont sûrement longtemps les souvenirs d’une nature envoûtante et d’un groupe attachant.