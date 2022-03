Randonnée dans un coin secret du Pays basque

Michel Bouyssoux et Christian Fernandez nous ont donné rendez-vous au petit matin. Les premiers rayons du soleil nous rassurent. Après quelques minutes de marche, première rencontre avec l'un des emblèmes du coin : un pottok, le cheval basque. Le chemin surplombe le charmant village d'Ainhoa, l'une des randonnées favorites de Michel. Ce retraité arpente les sentiers balisés depuis son plus jeune âge. Au bout de longs efforts, elle apparaît enfin. La chapelle de l'Aubépine, perchée à 400 mètres d'altitude. "Cette chapelle a été bâtie sur le lieu où un berger aurait vu la vierge Marie. Les artisans de l'époque ont fait un travail magnifique sur la charpente", nous disent-ils. Après une matinée d'efforts, Michel nous accorde un peu de répit, l'occasion d'observer et de savourer. Randonner, c'est surtout prendre le temps, un pas après l'autre. "Quand vous traversez un paysage en voiture, vous ne voyez pas ce qui se cache derrière les haies, derrière les murs. Quand vous êtes en randonnée, comme vous avez le temps, ça vous permet d'apprécier le pays", affirme Michel. Bientôt, les fleurs recouvriront ces pentes verdoyantes, promettant à nos deux randonneurs de belles escapades à venir. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet