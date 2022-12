Randonnée sur la mer des nuages

Dans la vallée de Chamonix, ces quatre amis aux pieds montagnards se préparent pour une randonnée. Leur objectif, grimper suffisamment haut pour dépasser les nuages. À chaque pas, tout au long du sentier, les feuilles se tassent. Comme un flocon, l'automne fond et disparaît peu à peu. À 400 mètres plus loin, le paysage se transforme. Un grand manteau blanc habile désormais les montagnes. Ici, la faune sauvage se fait discrète, elle nous laisse seulement quelques indices. L'ascension devient plus difficile dans cette épaisse couche de neige. Après trois heures d'effort, ils arrivent sur la crête du sommet de l'Aiguillette des Houches. Face à eux, ce que personne d'autre ne peut voir, les montagnes les plus majestueuses. Au pays du blanc, un moment d'émerveillement. C'est comme du coton à perte de vue. "Les fonds de vallées restent froids, et les hautes vallées restent plus chaudes. Et du coup, on a ce qu'on appelle une inversion de température. C'est ce qui crée cette espèce de mer de nuages", explique Vincent. TF1 | Reportage Y. Matisse, S. Fargeot