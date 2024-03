Ranger, c'est bon pour le moral !

Dans cet appartement, cela saute aux yeux, on aurait tendance à dire que la décoration est chargée. Pas une pièce n'échappe à son amour inconditionnel pour les bibelots en tout genre. Et visiblement, vivre au quotidien, au milieu de tous ces objets, ça ne le dérange pas : "Quelque part, j'ai l'impression de revivre les mêmes voyages". C'est scientifiquement prouvé, avoir trop d'objets sous les yeux aurait tendance à fatiguer plus facilement notre cerveau. Les chercheurs ont trouvé les liens entre rangement et bien-être. "Vous rangez chez vous, vous rangez dans votre tête en même temps, donc vous vous sentez bien". La chasse aux objets qui encombrent inutilement, Angélique en a fait son métier depuis deux ans. Voici quelques conseils pour y voir plus clair chez soi. Faire un tri méthodique avec des vêtements placés à la verticale, par exemple, dans des petites boîtes. Aujourd'hui, un Français sur deux dit avoir envie de désencombrer son logement. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive