Le rapport de l'Insee sur le portrait social de la France est très attendu

Au bout de 20 ans en France, malgré que le niveau de vie ait augmenté statistiquement parlant, les classes moyennes souffrent. Elles gagnent trop pour être aidées et pas assez pour vivre bien. Les fins de mois sont difficiles, aucun gaspillage n'est permis. L'alimentation est importante, pourtant les clients semblent s'attarder beaucoup plus sur les étiquettes de prix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.