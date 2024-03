Rassemblez vos centimes et vous serez récompensé !

Ils traînent dans nos porte-monnaie par dizaines. Les centimes, ces petites pièces brunes et dorées, difficile de les écouler. Dans certains supermarchés, il est possible de les transformer en bon d'achat. Cette cliente avait tout prévu, des mois d'économie dans un petit sachet. Après avoir inséré les pièces, la machine calcule le montant en quelques secondes et imprime le précieux reçu. L'avoir doit être utilisé dans les 30 jours en une seule fois. Un avantage pour les clients, mais aussi pour cette grande surface. Tous les mois, environ 5 000 euros sont déposés dans la machine. Mais si vous préférez garder cet argent, il est possible de le déposer directement à la banque, et pas besoin d'être un professionnel. Toutes les pièces sont acceptées. La seule condition : être client de la banque. Le dépôt maximum autorisé est de 1 500 euros. Autre solution plus pratique : dépenser ces centimes dans les magasins. En la matière, les commerçants ont l'obligation d'accepter votre monnaie. C'est la loi. Seule exception : si vous payez avec plus de 50 pièces. Dans ce cas, le professionnel peut les refuser. TF1 | Reportage T. Vartanian, N. Forestier, E. Braem