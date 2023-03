Rationnement à la pompe : est-ce que ça marche ?

Les pompes sont plafonnées. Le pistolet s'arrête à 30 litres de carburant, impossible d'en prendre plus. Mais pour certains gros rouleurs dans une zone rurale, ce n'est pas suffisant. Autre restriction : le remplissage de jerrican est interdit dans un département. Toute la matinée, un pompiste doit faire la police. Un peu plus loin dans une petite station indépendante, les pompes ne sont pas automatiquement bloquées sur 30 litres. Alors, certains sont parfois tentés d'enfreindre un peu la règle. Pour les secours, soignants et autres fonctions prioritaires, la préfecture a réquisitionné sept stations dans le Vaucluse où l'accès leur est exclusivement réservé le matin. Les forces de l'ordre filtrent les entrées. Les caducées, des macarons pour les véhicules de médecin, font office de laissez-passer. Mais ici aussi, la police doit faire preuve de vigilance. Plusieurs stations-service des Bouches-du-Rhône vont également être réquisitionnées, et le remplissage des jerricans est interdit dans le Var et le Gard. TF1 | Reportage P Géli, P. Fontalba