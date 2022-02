RATP : Un vendredi pas si noir ?

Prendre le RER en région parisienne ce vendredi, c'était pour ce Parisien, "comme tous les jours". Selon une autre parisienne, "j'étais assez surprise, puisque tout a l'air de fonctionner normalement". Les rames qui étaient annoncées bondées, étaient finalement presque vides. Mais alors, où sont passés les Franciliens ? Les perturbations dans les transports sont elles aussi annoncées moins importantes que prévues. Sur les huit qui ont été annoncées, seulement six lignes de métro sont totalement fermées. D'autres lignes sont restées ouvertes, mais seulement aux heures de pointe. Il est impossible d'y accéder à partir de 9h30. Selon une Parisienne, "je suis obligée d'appeler mes patrons pour ne pas aller travailler parce que ça ne va pas être possible". Il a donc fallu s'adapter. C'est le cas de cette Parisienne, qui a décidé de finir son trajet à pied. Cette grève n'a pas non plus eu de grandes conséquences sur le trafic routier. En effet, un pic de seulement 250 km d'embouteillage a été enregistré sur les routes d'Île-de-France, très loin des 631 km du 9 décembre 2019, en pleine grève contre la réforme des retraites. TF1 | Reportage P. Corrieu, P. Ninine